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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Maltepe'de durakta otobüs bekleyen vatandaşların ise yapılan tüm uyarıları dikkate almayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. 

FAZLA YOLCU ALARAK CEZA YİYEN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Maltepe Zümrütevler Köprü üzerinde oluşturulan denetim noktasında ise fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü ise, "Yolcular ekmek parası kazanmak zorundalar, işlerine yetişmek için minibüse bindiler. Ekmek parası için. Bende para kazanmak zorundayım" diyerek kendisini savundu. İstanbul genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 16.00'da tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)   

 

YENİBOSNA'DA FAZLA YOLCU ALAN İETT ŞOFÖRÜNE CEZA KESİLDİ

- YENİBOSNA'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 14 yolcu alan İETT şoförüne 3148 TL ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik ekipleri sabahın erken saatlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik İstanbul'un 12 noktasında denetim yaptı. Yenibosna'da yapılan denetimlerde minibüs ve yolcu otobüsleri ekipler tarafından kontrol edildi. Kontroller sırasında kurallara uymayan ve ayakta fazladan 14 yolcu alan İETT şoförüne 3148 TL para cezası kesildi. Otobüsten fazla yolcuların inmesini isteyen polis ekipleri ile yolcular arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Otobüsten inmek istemeyen ayaktaki fazla yolcular daha sonra şoförle tartıştı. Kesilen cezanın ardından ve fazla yolcuların otobüsten inmesiyle otobüs güzergahında ki yolculuğuna devam etti.  

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