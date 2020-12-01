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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İstanbul polisi, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetledi. 

Ekipler, Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını tedbirler çerçevesinde kontrol etti.

Sürücülerin evrakına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza yazıldı
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, D-100 Karayolu Esenyurt mevkisinde uygulama noktası oluşturarak, toplu taşıma araçlarını denetledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Yolcular ve sürücüler, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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