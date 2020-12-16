  • BIST 1.405
  • Altın 467,234
  • Dolar 7,8005
  • Euro 9,5153
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak16 Aralık 2020 Çarşamba 13:14
  • Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın tamamen PKK'dan temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz16 Aralık 2020 Çarşamba 13:11
  • TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Asya Pasifik Yayın Birliği Başkanı oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 12:54
  • Türk boğazları deniz trafiğinde'1915 Çanakkale Köprüsü' ve 'tehlikeli yük' düzenlemesi yapıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:54
  • Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:53
  • TOKİ'den gayrimenkul borcunu bitirerek tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:53
  • Rengarenk Afyon Konakları 'sema' gösterisiyle Mevlevilik atmosferine büründü16 Aralık 2020 Çarşamba 12:52
  • Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51
  • 'Kozmik Oda'da kumpas' davası hükmü istinafa taşındı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51
  • Sivas’ta devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor16 Aralık 2020 Çarşamba 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti