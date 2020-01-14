İstanbul'da torbacılara şafak baskını

İstanbul genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.