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İstanbul'da trafiğinde tatil yoğunluğu

CUMHURİYET Bayramı tatillerini hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar, İstanbul dışına çıkmak için yola koyuldu. TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri otobüslerde ve taksilerde denetimler yaptı.
İstanbul'da trafiğinde tatil yoğunluğu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ve hafta sonunun art arda gelmesiyle birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, yola çıktı. Kimileri özel araçlarıyla kimileri ise şehirlerarası otobüslerle yolculuk yapmayı tercih etti. Dudullu sapağından itibaren TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde taksilere ve şehirler arası otobüslere yönelik hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Aracında dezenfektan bulundurmayan bir taksiye cezai işlem uygulandı. Ekipler, şehirlerarası otobüslere binerek kontroller yaptı. Şehir dışına çıkan araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi. 

Çağlayan D 100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu'ndan Edirne yönünde İstanbul dışına çıkan vatandaşlar, Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

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