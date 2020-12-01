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İstanbul'da trafik yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk saat 18.30'da yüzde 65'e ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.30'da yüzde 62'ye ulaştı.

CEVİZLİBAĞ METROBÜSTE YOĞUNLUK

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda iş çıkış saatlerinde yine aynı manzara yaşandı. Durakta metrobüs bekleyen kalabalıktakilerin sosyal mesafe kuralına aldırış etmediği görüldü.

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