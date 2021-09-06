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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan trafik, Zincirlikuyu çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolunun aynı güzergahındaki yoğunluk Seyrantepe sonrası normale dönüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, metro, tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tramvay seferleri aksarken, yaşanan gecikme duraklarda yapılan anonslarla duyuruluyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe mevkilerinde trafik yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 08.40'ta yüzde 63, 09.10'da ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

Öte yandan trafikteki yoğunluk, polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimlerle de görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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