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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. İşine yetişmek isteyen vatandaşlar ile okula giden öğrenciler toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik ağır ilerliyor. Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde Altunizade'de trafik yoğunlaşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Ambarlı mevkisinde başlayan trafik, Avcılar çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülürken, TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.

Yenibosna, Şirinevler, İncirli ve Merter'de etkili olan trafik, zaman zaman açılsa da Haliç’e kadar etkili oluyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

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