  • BIST 1.152
  • Altın 438,160
  • Dolar 6,9436
  • Euro 8,1583
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

İstanbul’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı

İstanbul’da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İstanbul’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı

Uygulamaya çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de denetime havadan destek verdi.

Narkotik köpeği Kuki’nin de katıldığı denetimlerde belirlenen noktalara konuşlandırılan polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama uygulaması yaptı.

Trafik polisleri, kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların maske kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:53
  • TBMM, mağdur kadını dinleyecek29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:44
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:29
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Müslüman dini liderlere mektup gönderdi29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:27
  • Bakan Selçuk: 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme bugün yapılacak29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:27
  • Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15
  • İletişim Başkanı Altun'dan 'Yunanca' mesaj29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:02
  • İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sayı 117'ye yükseldi29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:00
  • Malatya'da uyuşturucuya büyük darbe!29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51
  • Bakan Akar: NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti