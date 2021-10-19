İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlara, havadan polis helikopterleri de destek verdi.
Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlara, havadan polis helikopterleri de destek verdi.
Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
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