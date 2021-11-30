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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı
30 Kasım 2021 Salı 10:33
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.