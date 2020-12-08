İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Ümraniye'de 13 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.