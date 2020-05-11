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İstanbul'da vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu

İstanbul'da 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'da vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. Kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4'e ulaştı.

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giden vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı gözlemlendi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle Silivri'de de çok sayıda vatandaş, caddelerde yürüyüşe çıkarken, bazıları da benzinliklerdeki marketlere gitti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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