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İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış başladı.
İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece'de saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, batı Akdeniz, batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış görülecek. Yağışların Muğla, Antalya, Tekirdağ, İstanbul, Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 2 ila 5 derece düşecek.

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