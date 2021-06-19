  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

İstanbul'da yağmur sokakları nehre çevirdi

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da yağmur sokakları nehre çevirdi

İstanbul'da sağanak yağış öğleden sonra etkili oldu. Yer yer etkisini devam ettiren yağışlar nedeniyle birçok güzergahta trafik durma noktasına geldi. Yollarda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki su birikintileri sürücülerin zorlukla ilerlemesine neden oldu. Tramvay yolunda bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle seferlerde de zaman zaman aksamalar yaşandı. Birikinti arasında seferini yapan bir tramvay yüzüyormuş izlenimi verdi. 

Yağmurun etkisini hissettirdiği yerlerden olan Beyoğlu ve çevresinde bazı ara sokaklar adeta nehre döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti19 Haziran 2021 Cumartesi 04:45
  • Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:44
  • Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı18 Haziran 2021 Cuma 09:13
  • Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti17 Haziran 2021 Perşembe 09:54
  • Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!17 Haziran 2021 Perşembe 09:42
  • Küçüksu Deresi'nden boğaza çamur aktı16 Haziran 2021 Çarşamba 22:46
  • Mantar toplamak için gittiği ormandan dönmedi16 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
  • Denizdeki iki hortum korkuttu16 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
  • Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti16 Haziran 2021 Çarşamba 22:31
  • Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti16 Haziran 2021 Çarşamba 21:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti