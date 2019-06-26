İstanbul'da yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.