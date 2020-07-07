İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı.

DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADRESLERE AYNI ANDA GİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyon kapsamında polis ekipleri Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2084'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptı. Adrese giren polisler, yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

ZEYTİNBURNU'NDA ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ OPERASYON

Operasyon yapılan bir diğer adres ise Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adres oldu. Burada yapılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alınırken, özel harekât polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü.