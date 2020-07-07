  • BIST 118.485
  • Altın 393,637
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7488
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı.
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADRESLERE AYNI ANDA GİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyon kapsamında polis ekipleri Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2084'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptı. Adrese giren polisler, yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

ZEYTİNBURNU'NDA ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ OPERASYON

Operasyon yapılan bir diğer adres ise Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adres oldu. Burada yapılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alınırken, özel harekât polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi07 Temmuz 2020 Salı 06:54
  • Panelvan dereye düştü: 1 yaralı07 Temmuz 2020 Salı 06:53
  • Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti07 Temmuz 2020 Salı 06:52
  • 30 yıllık savaş uçağı TIR’larla okula getirildi07 Temmuz 2020 Salı 06:51
  • Mecidiyeköy'de televizyon tamir atölyesinde patlama07 Temmuz 2020 Salı 06:49
  • Kadıköy'de 7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istedi07 Temmuz 2020 Salı 06:48
  • Kadıköy'de kadına laf atan kişiye dayak07 Temmuz 2020 Salı 06:46
  • Ankara'da gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı07 Temmuz 2020 Salı 06:45
  • 17 yaşında genç kalp krizine yenik düştü07 Temmuz 2020 Salı 06:44
  • Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü07 Temmuz 2020 Salı 06:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti