  • BIST 96.485
  • Altın 262,496
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 2019 yılının 10'uncu denetimine, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

İstanbul'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.

Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri denetimleri havadan kontrol etti. Denetimler kapsamında şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetim noktalarında çok sayıda kişi genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, inceledi. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı.

Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT tırlarının durdurulması davasında karar28 Haziran 2019 Cuma 16:13
  • İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı istifa etti28 Haziran 2019 Cuma 15:27
  • Erdoğan'dan art arda kritik toplantılar28 Haziran 2019 Cuma 15:22
  • Ankara'da korkutan deprem: 3.7 ile sallandı28 Haziran 2019 Cuma 15:12
  • Kimyasal sızıntı paniği28 Haziran 2019 Cuma 14:21
  • Avukattan uçan tekme!28 Haziran 2019 Cuma 14:04
  • Hakurk'ta teröristlere havadan bildiri: Mehmetçik bu mesajı yolladı28 Haziran 2019 Cuma 13:57
  • Türkiye'ye karşı tehditleri boş bir laf28 Haziran 2019 Cuma 13:49
  • Burhan Kuzu başkanlık sistemini değerlendirdi28 Haziran 2019 Cuma 13:40
  • Fabrikada can pazarı28 Haziran 2019 Cuma 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti