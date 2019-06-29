İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 2019 yılının 10'uncu denetimine, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.