İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

İstanbul'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.
Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri denetimleri havadan kontrol etti. Denetimler kapsamında şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetim noktalarında çok sayıda kişi genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, inceledi. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı.
Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
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