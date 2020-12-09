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İstanbul'da yemekten zehirlenme iddiası: 200 işçi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde inşaat şantiyelerine yemek servisi yapan özel bir firmanın gönderdiği yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen yaklaşık 200 işçi çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'da yemekten zehirlenme iddiası: 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir catering firmasının yemeklerini yiyen yaklaşık 200 işçinin zehirlendiği iddia edildi. Fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendiklerini ileri süren işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verilirken iki işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmalara başladı.

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