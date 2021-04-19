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İstanbul'da yoğun bakım doluluk yüzde 71,4

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranlarının İstanbul'da yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da ise yüzde 55,4 olduğunu açıkladı.
İstanbul'da yoğun bakım doluluk yüzde 71,4

Bakan Fahrettin Koca, vaka sayılarının artışta olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'nın il sağlık müdürleri ve valileriyle görüştü. Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin sağlık müdürleri ve valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik" dedi.

'VAKALARIN ARTIŞI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜNÜ DE ARTTIRIYOR'

Bakan Koca, illerde bulunan yoğun bakım doluluk oranlarını da açıklayarak "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" ifadelerini kullandı.

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