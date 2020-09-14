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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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