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İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 510 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 212 noktada bin 890 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1810 personelin katılımıyla 21.00-00.00 arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 150 bin 832 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 510 şüpheli ile yoklama kaçağı 280 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 88 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 317 fişek, 4 kilo 171,47 gram uyuşturucu madde, 931 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 100 lira ile 104 litre kaçak içki ele geçirildi.

Uygulamada 1360 umuma açık yer denetlenirken 62 kişiye idari işlem yapıldı, 19 bin 258 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 28 bin 356 araç ve 1141 motosiklet kontrol edildi. 1201 araç ve motosiklet ile 31 sürücüye işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi, 125 bin 931 lira para cezası uygulandı.

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