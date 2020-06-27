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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 8 kişi hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen kişilere yönelik 25 Haziran'da 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk vatandaşı 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, bir şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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