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İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, hücre evinde saklandıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan şüphelilerin, il genelinde saklanıyor olabileceği adreslerden bazılarını belirledi.

Daha önceki operasyonlarda yakalanamayan 28 şüphelinin, örgüt üyeleri tarafından hücre evi olarak kullanılan bu adreslerde olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, il genelinde 24 ayrı adrese gece saatlerinde baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda, 18'i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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