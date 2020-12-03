İstanbul'daki fırınlar kısıtlama uygulanacak günler için hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da kısıtlamanın uygulanacağı zamanlarda ekmek üretim ve dağıtım noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak." dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmanın belli gün ve saatlerde yeniden kısıtlandığını hatırlattı.

Daha önce de salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirten Çetin, İstanbul'da o dönemde ekmek dağıtımının sorunsuz yapıldığını söyledi.

Erdoğan Çetin, İstanbul'da önceki sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde fırıncıların sokak sokak dolaşarak ekmek satışı yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz tedbirlerimizi daha evvel almıştık. Fırıncılar ekstradan önlemlerini aldılar. İstanbul'daki fırıncı esnafı olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatler için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul'da kısıtlamanın uygulanacağı zamanlarda ekmek üretim ve dağıtım noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. İstanbul'da bu dönemde kimse ekmeksiz kalmayacak. Halkımızın tüm ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Biz ekmekleri üretip satış yapılacak market ve bayilere ulaştıracağız."

"Sokak sokak gezerek ekmek satışı yapılmayacak"

Fırıncıların yeni kısıtlamanın olacağı gün ve saatlerde sokak sokak gezerek satış yapmayacağının altını çizen Çetin, "Bu kısıtlama günlerinde sokakta ekmek satmayacağız. Vatandaşlar evlerine yakın yerlerden ekmek alabilecek. Bu genelge bizim adımıza daha iyi oldu. Sokaklarda ekmek satılması noktasında bir kargaşa oluyordu. Bunun önüne geçildi." diye konuştu.