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İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından yurt içine ve dışına seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

Yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri yolcuları yönlendirdi. Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyardı.

Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmalarının bilet satış ofisleri ve kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

İstanbul Havalimanı’nda bugün toplam 1060 iniş-kalkış gerçekleştirilecek.

Başta THY olmak üzere, birçok hava yolu şirketi yoğunluk nedeniyle ek sefer düzenleyecek. THY, Kurban Bayramı kapsayan 16-25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda 249 ek sefer icra edecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Yolcular burada da, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 14 Temmuz'da 598 olan uçuş sayısı 15 Temmuz’da 648'e ulaştı, bugün ise 682'ye ulaşması planlanıyor. 14 Temmuz'da 90 bin olan yolcu sayısı 15 Temmuz’da yaklaşık 95 bin oldu. Bu rakamın bugün ve hafta sonu daha da artarak günlük 100 bin yolcu sayısını geçeceği tahmin ediliyor. Yoğunluğun büyük bir kısmı iç hatlarda yaşanıyor.

Hava yolu şirketleri de yoğunluk nedeniyle bayram tatili için ek sefer koydu. AnadoluJet, Kurban Bayramı'nı kapsayan 16-25 Temmuz'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 74 ek sefer düzenleyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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