İstanbul'daki havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarında 95 milyon 988 bin 89 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki verilere göre, bu yılın ocak ile kasım ayları arasında, İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 kişi artarak, 95 milyon 988 bin 89'a yükseldi.

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'ndan, bu yılın ocak ile kasım ayları arasında seyahat eden yolcu sayısı ile uçuş trafiği geçen senenin aynı dönemine göre arttı.

Nisandan itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda ocak-kasım döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti.

Yolcuların 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı

Bu dönemde havalimanındaki yolcuların 4 milyon 227 bin 132'si iç hat, 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı.

Her geçen yıl hava trafiğinin arttığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın 11 ayında iç hatta 19 milyon 780 bin 714, dış hatta 12 milyon 847 bin 84 yolcu ağırlandı. Yılın bu döneminde yapılan seferlerle toplam 32 milyon 627 bin 798 yolcu taşındı.

Geçen yıl 29 Ekim'de ilk fazı resmi törenle açılan, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım döneminde 47 milyon 297 bin 757 yolcu geliş-gidiş yaptı. İç hatta 11 milyon 517 bin 499, dış hatta ise 35 milyon 780 bin 258 yolcu seyahatlerinde İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

Böylece İstanbul'daki üç havalimanından, bu yılın ocak-kasım döneminde iç hatta 35 milyon 525 bin 345, dış hatta 60 milyon 472 bin 744 olmak üzere 95 milyon 988 bin 89 yolcu geliş ve gidiş yaptı.

Geçen yılın aynı döneminde megakentteki havalimanlarından 94 milyon 752 bin 457 yolcunun ağırlandığı kaydedilmişti. İstanbul'daki tüm havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 arttığı belirlendi.

İstanbul Havalimanı'ndan 295 bin 163 sefer

Bu yılın 11 ayında, Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hatta toplam 135 bin 637 sefer icra edildi. Bu seferlerin 38 bin 125'i iç hat, 97 bin 512'si dış hat noktalarına yapıldı.

Aynı dönemde toplam 216 bin 124 seferin düzenlediği Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların 124 bin 580'i iç hat, 91 bin 544'ü ise dış hatta icra edildi.

Dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'nda, ocak ile kasım ayları arasında iç hatta 74 bin 110, dış hatta 221 bin 53 uçuş yapıldı. Bu dönemde, 295 bin 163 sefer İstanbul Havalimanı varışlı ve çıkışlı olarak düzenlendi.

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın ocak-kasım döneminde iç hatta 236 bin 815, dış hatta 410 bin 109 olmak üzere toplam 646 bin 924 sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 642 bin 16 uçuş icra edildiği belirlenmişti.

Bu yılın 11 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre, 4 bin 908 seferlik artış yaşandığı hesaplandı.