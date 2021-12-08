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İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde, kentteki özel bir hastanede sahte belgelerle kendilerini akraba gibi gösteren yabancıların organ nakli ameliyatı edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 Filistinli, 6 Ürdünlü ve 1 Suriyeli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda, 21 bin 600 dolar, 10 bin lira, 1 kaşe, 5 cep telefonu ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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