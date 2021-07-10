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İstanbul'daki sanayi tesislerinde denetim yapıldı

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında İstanbul'daki sanayi tesislerinde denetim gerçekleştirildi.
İstanbul'daki sanayi tesislerinde denetim yapıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Marmara Denizini korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Başakşehir İkitelli'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayi tesislerine yönelik denetim yaptı.

Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmada, yoğun emisyon ve atık oluşturan firmalar denetlenerek çevre mevzuatına uygunluğu kontrol edildi.

Mevzuata uymadığı tespit edilen firmalara idari işlem uygulanacak.

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