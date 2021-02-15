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İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı

Final maçı İstanbul'da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde "The Finale Istanbul 21" adı verilen top kullanılacak.
İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı

UEFA'dan yapılan açıklamada, organizasyonun sponsorlarından Adidas'ın, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, yarın başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi.

Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale Istanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.

İkonik hale gelmiş yıldızlı dizaynın 20. yılını kutlamak için üretilen topun deseni, önceki 20 final karşılaşmasından izler taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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