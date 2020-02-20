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İstanbul'daki villadan 11 kilo uyuşturucu çıktı

Örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
İstanbul'daki villadan 11 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Maltepe ve Ataşehir ilçesinde bulunan 9 adrese yapılan baskında, örgütün lideri ve elemanları konumunda olan 8 yetişkin ile 1 suça sürüklenen çocuğu gözaltına alındı.

SEYYAR UYUŞTURUCU ÜRETİM YERİ ŞAŞIRTTI

Beykoz ilçesinde bulunan villaya yapılan operasyonda, ikametin uyuşturucu madde üretim yeri olduğu belirlendi.

Baskın yapılan villada özel olarak hazırlanmış ısı, ışık, nem ve havalandırmaya uygun ortam altında hazırlanan yerde uyuşturucu yetiştirilmesi, polisleri şaşkına çevirdi.

20 GÖZALTI

Örgütün Sancaktepe ilçesinde de faaliyet gösterdiği tespit edilmesi üzerine operasyonların genelinde, 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan kişilerden 16'sı tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ve suçüstü yakalama sonucu 11 kilo 290 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 82 bin 465 TL, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 600 Amerikan doları, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 450 euro, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

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