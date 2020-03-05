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İstanbul’dan kalkan uçakta 'Corona Virüsü' çıktı iddiasına Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur.
İstanbul’dan kalkan uçakta 'Corona Virüsü' çıktı iddiasına Bakan Koca'dan açıklama

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Singapur'a giden uçağında bulunan bir yolcuda coronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Uçağın Singapur'a iniş yapmasının ardından bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle uçakta bulunan 200 yolcunun testlerden geçirildiği duyuruldu. Singapur Ulaştırma Bakanlığı, uçağın yapacağı geri dönüş uçuşunun iptal edildiğini ve uçağın boş bir şekilde İstanbul'a geri gönderildiği belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.

KORONAVİRÜSLÜ YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 22 DAKİKA KALDI

Koronavirüs tespit edilen yolcu İstanbul Havalimanı'nın transit yolcularından biriydi. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcu buradan transit geçiş yaparak Singapur'a giden uçağa bindi. Koronavirüs tespit edilen yolcunun İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldığı öğrenildi. Havalimanının büyüklüğü düşünüldüğü zaman yolcunun bu süre zarfında sadece uçağından inerek diğer uçuşuna yetiştiği tahmin ediliyor.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Öte yandan TK54 sefer sayılı uçuşu yapan uçağın İstanbul'a döndüğü ve havalimanına inmesinin ardından gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği bildirildi.

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