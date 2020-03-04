İstanbul Kahramanmaraş arası kaç km? İstanbul Kahramanmaraş arası kaç saat? İstanbul'dan Kahramanmaraş'ya nasıl gidilir? 

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İstanbul Kahramanmaraş arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve D260 üzerinden 1029 km
D750/E90 üzerinden 1143 km
İstanbul Kahramanmaraş arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 ve D260 üzerinden 11 saat 48 dakika
D750/E90 üzerinden 13 saat 01 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 14 saat 41 dakika ile 16 saat 30 dakika arasında değişiyor.
İstanbul Kahramanmaraş otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL KAHRAMANMARAŞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Kahramanmaraş’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kahramanmaraş arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 135 TL
Adıyaman öz gülaras tur: 130 TL
Ede turizm: 115 TL
İstanbul – Kahramanmaraş yol tarifi;
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