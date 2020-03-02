İstanbul Kütahya arası kaç km? İstanbul Kütahya arası kaç saat? İstanbul'dan Kütahya'ya nasıl gidilir?  

İstanbul Kütahya arası kaç km? İstanbul Kütahya arası kaç saat? İstanbul'dan Kütahya‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İstanbul Kütahya arası kaç km, İstanbul Kütahya arası kaç saat, İstanbul'dan Kütahya nasıl gidilir, Kütahya İstanbul arası kaç km, Kütahya İstanbul arası kaç saat, Kütahya’dan İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Kütahya yol tarifi, İstanbul Kütahya uçak bileti fiyatları, İstanbul Kütahya arası otobüs bilet fiyatları...Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İstanbul Kütahya arası kaç km?

Otomobil ile;

Bursa Eskişehir Yolu D200/E90 üzerinden 331 km

O-4 ve D650 üzerinden 352 km

İSTANBUL KÜTAHYA TREN BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Kütahya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kütahya arası tren (YHT) bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

İstanbul’dan Kütahya’ya Yüksek Hızlı Tren (YHT), Eskişehir aktarmalı bilet fiyatları;

- 2+2 Pulman (ekonomi) 64,50 TL

- 2+2 Economy Yemekli 64,50 TL

- 2+1 Pulman (business) 89,50 TL

- Genç (13-26 yaş), öğretmen, (60-64 yaş), TSK çalışanı ve basın %15 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

- 65 üzeri ve çocuk (7-12 yaş) %50 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

İstanbul Kütahya uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL KÜTAHYA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Kütahya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kütahya arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 99,99 TL ile 109,99 TL arasında değişmekte

İstanbul Kütahya arası kaç saat?

Tren ile;

Eskişehir aktarmalı (YHT): 4 saat ile 53 dakika ile 5 saat 19 dakika arasında değişmekte

Uçak ile;

Aktarmasız ortalama 1 saat 15 dakika

Otomobil ile;

Bursa Eskişehir Yolu D200/E90 üzerinden 3 saat 52 dakika

O-4 ve D650 üzerinden 4 saat 8 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 16 saat 30 dakika ile 17 saat arasında değişiyor.

İstanbul Kütahya otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL KÜTAHYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Kütahya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kütahya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 63 TL

Kütahyalılar tur: 60 TL

Pamukkale: 65 TL

Anadolu: 67 TL

Buzlu: 60 TL

Isparta tur: 52 TL

Kâmil Koç: 65 TL

İstanbul – Kütahya yol tarifi;

Yol Tarifi için TIKLAYIN...