  • BIST 95.473
  • Altın 258,083
  • Dolar 5,7207
  • Euro 6,5074
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

İstanbullular dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak

Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2  şerit geliş olarak sağlanacak.
İstanbullular dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

50 GÜN SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir.  İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" bilgisi verildi.

4 ŞERİT KAPATILACAK

50 gün 4 şeridin kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi - 24 Haziran 201924 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
  • Belediye başkanı Saadet Parti'sinden istifa etti24 Haziran 2019 Pazartesi 09:34
  • Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı24 Haziran 2019 Pazartesi 09:33
  • İstanbullular dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak24 Haziran 2019 Pazartesi 09:27
  • Kurbanlık fiyatları belli oldu23 Haziran 2019 Pazar 23:57
  • Bakanlık açıkladı! Sayı 96'ya çıktı23 Haziran 2019 Pazar 23:54
  • Ünlü oyuncu Bağdat Caddesi'nde motosikletliye çarptı23 Haziran 2019 Pazar 23:53
  • Karamollaoğlu'ndan sonuçlar hakkında açıklama23 Haziran 2019 Pazar 23:44
  • Yabancı gözlemciler İBB seçimlerini değerlendirdi23 Haziran 2019 Pazar 23:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti