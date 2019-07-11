İstanbullulara müjde: Bu günlerde ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatil günleriyle ilgili önemli bir karar aldı.
Buna göre, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatil günleriyle ilgili önemli bir karar aldı.
Buna göre, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.
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