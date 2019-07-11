İstanbullulara müjde: Bu günlerde ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatil günleriyle ilgili önemli bir karar aldı.

Buna göre, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.