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İstanbul Malatya arası kaç km? İstanbul Malatya arası kaç saat? İstanbul'dan Malatya'ya nasıl gidilir?  

İstanbul Malatya arası kaç km? İstanbul Malatya arası kaç saat? İstanbul'dan Malatya‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.  
İstanbul Malatya arası kaç km? İstanbul Malatya arası kaç saat? İstanbul'dan Malatya'ya nasıl gidilir?  

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İstanbul Malatya arası kaç km?  

Otomobil ile;  

O-4 ve D300 üzerinden 1104 km  

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1123 km 

O-4 ve E80 üzerinden 1134 km 

İstanbul Malatya uçak bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL MALATYA UÇAK BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Malatya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Malatya arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…  

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 170 TL ile 708 TL arasında değişmekte  

Pegasus ile uçuşlar; 185 TL ile 250 TL arasında değişmekte 

İstanbul Malatya arası kaç saat? 

Uçak ile;  

Aktarmasız ortalama 1 saat 40 dakika ile 2 saat arasında değişmekte 

Otomobil ile;  

O-4 ve D300 üzerinden 12 saat 23 dakika 

O-4 ve D200/E88 üzerinden 12 saat 45 dakika 

O-4 ve E80 üzerinden 13 saat 26 dakika 

Otobüs ile;  

Ortalama 16 saat 30 dakika ile 17 saat arasında değişiyor.  

İstanbul Malatya otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL MALATYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Malatya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Malatya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.  

Metro Tur: 63 TL  

Öz Erciş Seyehat: 140 TL   

Beydağ: 150 TL 

Öz Hasbingöl: 130 TL 

Bitlis Taç: 120 TL 

Muş Ovası: 150 TL 

Malatya Kayısı Kent Tur: 150 TL 

Malatya Zafer Tur: 150 TL 

Malatya Medine Tur: 150 TL  

Kâmil Koç: 155 TL   

İstanbul – Malatya yol tarifi;  

Yol Tarifi için TIKLAYIN... 

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