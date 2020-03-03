İstanbul Manisa arası kaç km? İstanbul Manisa arası kaç saat? İstanbul'dan Manisa'ya nasıl gidilir?

İstanbul Manisa arası kaç km? İstanbul Manisa arası kaç saat? İstanbul'dan Manisa‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.