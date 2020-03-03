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İstanbul Manisa arası kaç km? İstanbul Manisa arası kaç saat? İstanbul'dan Manisa'ya nasıl gidilir?  

İstanbul Manisa arası kaç km? İstanbul Manisa arası kaç saat? İstanbul'dan Manisa‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.  
İstanbul Manisa arası kaç km? İstanbul Manisa arası kaç saat? İstanbul'dan Manisa'ya nasıl gidilir?  

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İstanbul Manisa arası kaç km?  

Otomobil ile;  

O-5 üzerinden O-5 üzerinden 430 km 

Bandırma Tekirdağ Feribotu ve O-5 üzerinden 492 km 

İstanbul Manisa arası kaç saat? 

Otomobil ile;  

O-5 üzerinden O-5 üzerinden 4 saat 35 dakika 

Bandırma Tekirdağ Feribotu ve O-5 üzerinden 7 saat 46 dakika 

Otobüs ile;  

Ortalama 6 saat 10 dakika ile 8 saat 45 dakika arasında değişiyor.  

İstanbul Manisa otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL MANISA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Manisa’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Manisa arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.  

Metro Tur: 95 TL  

Uludağ: 88 TL 

ATS turizm: 77 TL 

Nilüfer: 85 TL 

Pamukkale: 95 TL 

Kâmil Koç: 80 TL   

İstanbul – Manisa yol tarifi;  

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