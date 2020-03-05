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İstanbul Mardin arası kaç km? İstanbul Mardin arası kaç saat? İstanbul'dan Mardin'ye nasıl gidilir?  

İstanbul Mardin arası kaç km? İstanbul Mardin arası kaç saat? İstanbul'dan Mardin‘ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. 
İstanbul Mardin arası kaç km? İstanbul Mardin arası kaç saat? İstanbul'dan Mardin'ye nasıl gidilir?  

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İstanbul Mardin arası kaç km?

Otomobil ile; 

O-4 ve E90 üzerinden 1476 km 

O-4 üzerinden 1433 km 

O-4 ve E200/E88 üzerinden 1476 km

İstanbul Mardin uçak bilet fiyatları ne kadar? 

İSTANBUL MARDİN UÇAK BİLETİ FİYATLARI 

İstanbul'dan Mardin’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Mardin arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım… 

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 170 ile 548 TL arasında, Business uçuşlar ise 839 TL, ne kadar erken alınırsa o kadar bilet ücretleri düşmekte. 

Pegasus ile uçuşlar ortalama 185 TL ile 324 TL arasında değişmekte 

İstanbul Mardin arası kaç saat? 

Uçak ile; 

Aktarmasız ortalama 2 saat 10 dakika 

Aktarmalı 17 saat 50 dakika 

Otomobil ile; 

O-4 ve E90 üzerinden 15 saat 37 dakika

O-4 üzerinden 16 saat 20 dakika

O-4 ve E200/E88 üzerinden 17 saat 22 dakika

Otobüs ile; 

Ortalama 18 saat ile 22 saat 30 dakika arasında değişiyor. 

İstanbul Mardin otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar? 

İSTANBUL MARDİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI 

İstanbul'dan Mardin’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Mardin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Metro Tur: 116 TL 

Özlem Cizre Nuh: 150 TL  

Dilmenler Mardin Seyahat: 140 TL 

Midyat Seyyidoğlu tur: 130 TL 

Can Diyarbakır: 210 TL 

Can Diyarbakır: 100 TL 

İstanbul – Mardin yol tarifi; 

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