İstanbul Ordu arası kaç km? İstanbul Ordu arası kaç saat? İstanbul'dan Ordu'ya nasıl gidilir? 

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İstanbul Ordu arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve E80 üzerinden 887 km
O-5 üzerinden 1004 km
İstanbul Ankara uçak bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL ANKARA UÇAK BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Ankara’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Ankara arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…
THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 150 TL ile 710 TL arasında değişmekte, Business uçuşlar ise 840 TL
Pegasus ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 110 TL ile 271 TL arasında değişmekte
İstanbul Ordu arası kaç saat?
Uçak ile;
Aktarmasız 1 saat 40 dakika
Aktarmalı 3 saat 20 dakika ile 7 saat 20 dakika arası değişmekte
Otomobil ile;
O-4 ve E80 üzerinden 9 saat 58 dakika
O-5 üzerinden 11 saat 17 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 13 saat ile 15 saat 30 dakika arasında değişiyor.
İstanbul Ordu otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL ORDU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Ordu’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Ordu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 130 TL
Ali Osman Ulusoy: 130 TL
Artvin Ses Seyahat: 140 TL
Lüx Artin: 140 TL
Lüx Karadeniz: 125 TL
Kâmil Koç: 130 TL
İstanbul – Ordu yol tarifi;
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