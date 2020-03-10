İstanbul Ordu arası kaç km? İstanbul Ordu arası kaç saat? İstanbul'dan Ordu'ya nasıl gidilir? 

İstanbul Ordu arası kaç km? İstanbul Ordu arası kaç saat? İstanbul'dan Ordu‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

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İstanbul Ordu arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 887 km

O-5 üzerinden 1004 km

İstanbul Ankara uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ANKARA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Ankara’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Ankara arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 150 TL ile 710 TL arasında değişmekte, Business uçuşlar ise 840 TL

Pegasus ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 110 TL ile 271 TL arasında değişmekte

İstanbul Ordu arası kaç saat?

Uçak ile;

Aktarmasız 1 saat 40 dakika

Aktarmalı 3 saat 20 dakika ile 7 saat 20 dakika arası değişmekte

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 9 saat 58 dakika

O-5 üzerinden 11 saat 17 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 13 saat ile 15 saat 30 dakika arasında değişiyor.

İstanbul Ordu otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ORDU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Ordu’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Ordu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 130 TL

Ali Osman Ulusoy: 130 TL

Artvin Ses Seyahat: 140 TL

Lüx Artin: 140 TL

Lüx Karadeniz: 125 TL

Kâmil Koç: 130 TL

İstanbul – Ordu yol tarifi;

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