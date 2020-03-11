İstanbul Rize arası kaç km? İstanbul Rize arası kaç saat? İstanbul'dan Rize'ye nasıl gidilir? 

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İstanbul Rize arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4, E80 ve D010/E70 üzerinden 1142 km
İstanbul Rize arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4, E80 ve D010/E70 üzerinden 13 saat 24 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 17 saat ile 21 saat 35 dakika arasında değişiyor.
İstanbul Rize otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL RİZE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Rize’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Rize arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 170 TL
Ali Osman Ulusoy: 165 TL
Artvin Ses Seyahat: 170 TL
Lüx Artin: 160 TL
Lüx Karadeniz: 160 TL
Kâmil Koç: 160 TL
İstanbul – Rize yol tarifi;
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