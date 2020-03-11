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İstanbul Rize arası kaç km? İstanbul Rize arası kaç saat? İstanbul'dan Rize'ye nasıl gidilir? 

İstanbul Rize arası kaç km? İstanbul Rize arası kaç saat? İstanbul'dan Rize‘ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. 
İstanbul Rize arası kaç km? İstanbul Rize arası kaç saat? İstanbul'dan Rize'ye nasıl gidilir? 

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İstanbul Rize arası kaç km?  

Otomobil ile; 

 O-4, E80 ve D010/E70 üzerinden 1142 km   

İstanbul Rize arası kaç saat?  

Otomobil ile;   

O-4, E80 ve D010/E70 üzerinden 13 saat 24 dakika   

Otobüs ile;   

Ortalama 17 saat ile 21 saat 35 dakika arasında değişiyor.   

İstanbul Rize otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?   

İSTANBUL RİZE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI   

İstanbul'dan Rize’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Rize arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.   

Metro Tur: 170 TL   

Ali Osman Ulusoy: 165 TL  

Artvin Ses Seyahat: 170 TL  

Lüx Artin: 160 TL  

Lüx Karadeniz: 160 TL  

Kâmil Koç: 160 TL    

İstanbul – Rize yol tarifi;   

Yol Tarifi için TIKLAYIN... 

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