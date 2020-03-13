İstanbul Sakarya arası kaç km? İstanbul Sakarya arası kaç saat? İstanbul'dan Sakarya'ya nasıl gidilir? 

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İstanbul Sakarya arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 155 km
D100 Anadolu otoyolu - O4/E80 üzerinden 153 km
İstanbul Sakarya arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 2 saat 2 dakika
D100 Anadolu otoyolu - O4/E80 üzerinden 2 saat 15 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 2 saat 15 dakika ile 3 saat 45 dakika arasında değişiyor.
İstanbul Sakarya otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL SAKARYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Sakarya’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sakarya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 79 TL
Buzlu: 35 TL
Efe Tur: 40 TL
Anadolu Ulaşım: 40 TL
Pamukkale: 50 TL
Kamil Koç: 39 TL
Sakarya VİP: 40 TL
İstanbul – Sakarya yol tarifi;
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