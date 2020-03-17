İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt'e nasıl gidilir?  

İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt‘e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

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İstanbul Siirt arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve üzerinden 1625 km

O-4 ve D300 üzerinden 1513 km

O-4 ve Adana-Şanlıurfa Otoyolu/O-52/E90 üzerinden 1582 km

İstanbul Siirt uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL SİİRT UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Siirt’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Siirt arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 222 TL ile 600 TL arasında değişmekte

İstanbul Siirt arası kaç saat?

Uçak ile;

Aktarmasız 2 saat 25 dakika

Aktarmalı 3 saat 25 dakika ile 7 saat 25 dakika arasında değişmekte

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 8 saat 30 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 21 saat 40 dakika ile 23 saat 10 dakika arasında değişiyor.

İstanbul Siirt otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL SİİRT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Siirt’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Siirt arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 150 TL

Siirt Kurtalan Ekspres: 150 TL

Özlem Batman: 200 TL

İstanbul – Siirt yol tarifi;

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