  • BIST 84.830
  • Altın 310,212
  • Dolar 6,4883
  • Euro 7,1300
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
»

İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt'e nasıl gidilir?  

İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt‘e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...
İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt'e nasıl gidilir?  

İstanbul Siirt arası kaç km, İstanbul Siirt arası kaç saat, İstanbul'dan Siirt nasıl gidilir, Siirt İstanbul arası kaç km, Siirt İstanbul arası kaç saat, Siirt’ten İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Siirt yol tarifi, İstanbul Siirt uçak bileti fiyatları, İstanbul Siirt arası otobüs biletleri fiyatları...Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...  

İstanbul Siirt arası kaç km?  

Otomobil ile;  

O-4 ve üzerinden 1625 km  

O-4 ve D300 üzerinden 1513 km 

O-4 ve Adana-Şanlıurfa Otoyolu/O-52/E90 üzerinden 1582 km 

İstanbul Siirt uçak bilet fiyatları ne kadar?   

İSTANBUL SİİRT UÇAK BİLETİ FİYATLARI   

İstanbul'dan Siirt’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Siirt arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…   

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 222 TL ile 600 TL arasında değişmekte  

İstanbul Siirt arası kaç saat?   

Uçak ile;   

Aktarmasız 2 saat 25 dakika  

Aktarmalı 3 saat 25 dakika ile 7 saat 25 dakika arasında değişmekte  

Otomobil ile;  

O-4 ve E80 üzerinden 8 saat 30 dakika  

Otobüs ile;  

Ortalama 21 saat 40 dakika ile 23 saat 10 dakika arasında değişiyor.  

İstanbul Siirt otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL SİİRT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Siirt’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Siirt arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.  

Metro Tur: 150 TL  

Siirt Kurtalan Ekspres: 150 TL  

Özlem Batman: 200 TL  

İstanbul – Siirt yol tarifi;  

Yol tarifi almak için TIKLAYIN…   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Termal sular koronaya karşı etkili17 Mart 2020 Salı 01:06
  • Corona Virüsünün Reçetesi ..!17 Mart 2020 Salı 00:38
  • FARKINDALIK17 Mart 2020 Salı 00:06
  • Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?17 Mart 2020 Salı 00:05
  • Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir?16 Mart 2020 Pazartesi 11:20
  • 7/24 yoğun mesai16 Mart 2020 Pazartesi 05:08
  • Kabını getir kolonyayı götür16 Mart 2020 Pazartesi 03:06
  • Yerel yönetimlere e-katılım çağrısı16 Mart 2020 Pazartesi 02:06
  • Ankara’nın tarihi ve kültürü şaşırttı16 Mart 2020 Pazartesi 01:06
  • İz Bırakanlar 1216 Mart 2020 Pazartesi 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti