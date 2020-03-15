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İstanbul Sinop arası kaç km? İstanbul Sinop arası kaç saat? İstanbul'dan Sinop'a nasıl gidilir? 

İstanbul Sinop arası kaç km? İstanbul Sinop arası kaç saat? İstanbul'dan Sinop‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.  
İstanbul Sinop arası kaç km? İstanbul Sinop arası kaç saat? İstanbul'dan Sinop'a nasıl gidilir? 

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İstanbul Sinop arası kaç km? 

Otomobil ile; 

O-4 ve E80 üzerinden 688 km 

İstanbul Sinop uçak bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL SİNOP UÇAK BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Sinop’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sinop arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…  

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 120 TL ile 370 TL arasında değişmekte 

Pegasus ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 96 TL ile 452 TL arasında değişmekte  

İstanbul Sinop arası kaç saat?  

Uçak ile;  

Aktarmasız 1 saat 30 dakika 

Otomobil ile; 

O-4 ve E80 üzerinden 8 saat 7 dakika 

Otobüs ile; 

Ortalama 10 saat ile 12 saat 30 dakika arasında değişiyor. 

İstanbul Sinop otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar? 

İSTANBUL SİNOP OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI 

İstanbul'dan Sinop’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sinop arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Metro Tur: 100 TL 

Efe Tur: 110 TL 

Türkay Tur: 100 TL 

Sinop Tur: 120 TL 

Kamil Koç: 110 TL 

İstanbul – Sinop yol tarifi; 

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