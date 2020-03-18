İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ'a nasıl gidilir?

İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...