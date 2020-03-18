  • BIST 85.560
  • Altın 312,136
  • Dolar 6,4655
  • Euro 7,0997
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
SON DAKİKAEvde bakım yardımından ve Engelli aylıklarından yararlananların rapor süresi uzatıldı
»

İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ'a nasıl gidilir?  

İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...
İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ'a nasıl gidilir?  

İstanbul Tekirdağ arası kaç km, İstanbul Tekirdağ arası kaç saat, İstanbul'dan Tekirdağ nasıl gidilir, Tekirdağ İstanbul arası kaç km, Tekirdağ İstanbul arası kaç saat, Tekirdağ’dan İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Tekirdağ yol tarifi, İstanbul Tekirdağ uçak bileti fiyatları, İstanbul Tekirdağ arası otobüs biletleri fiyatları...Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...  

İstanbul Tekirdağ arası kaç km?  

Otomobil ile;  

E84 ve üzerinden 162 km  

Avrupa Otoyolu/O-3 ve E84 üzerinden 146 km 

Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 185 km 

İstanbul Tekirdağ arası kaç saat?   

Otomobil ile;  

E84 ve üzerinden 2 saat 7 dakika 

Avrupa Otoyolu/O-3 ve E84 üzerinden 2 saat 19 dakika 

Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 2 saat 46 dakika 

Otobüs ile;  

Ortalama 1 saat 45 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında değişiyor.  

İstanbul Tekirdağ otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL TEKİRDAĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Tekirdağ’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Tekirdağ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.  

Metro Tur: 40 TL  

Pamukkale: 41TL  

İstanbul Seyehat: 39 TL  

Keşan Birlik: 35 TL 

İstanbul – Tekirdağ yol tarifi;  

Yol tarifi almak için TIKLAYIN…   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da caddeler bomboş18 Mart 2020 Çarşamba 04:08
  • Mamak'ta korona seferberliği18 Mart 2020 Çarşamba 03:08
  • Uzun süre bozulmuyor18 Mart 2020 Çarşamba 02:09
  • Beni karantinaya alırlar korkusundan kaçının18 Mart 2020 Çarşamba 01:09
  • Bir Destan: Çanakkale18 Mart 2020 Çarşamba 00:31
  • 14 KURAL KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN!18 Mart 2020 Çarşamba 00:08
  • İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt'e nasıl gidilir?  17 Mart 2020 Salı 14:58
  • Siyasetçilerin gömlekcisi17 Mart 2020 Salı 03:06
  • Şehitlere mevlid okutuldu17 Mart 2020 Salı 02:06
  • Termal sular koronaya karşı etkili17 Mart 2020 Salı 01:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti