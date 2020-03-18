İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ'a nasıl gidilir?  

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İstanbul Tekirdağ arası kaç km?
Otomobil ile;
E84 ve üzerinden 162 km
Avrupa Otoyolu/O-3 ve E84 üzerinden 146 km
Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 185 km
İstanbul Tekirdağ arası kaç saat?
Otomobil ile;
E84 ve üzerinden 2 saat 7 dakika
Avrupa Otoyolu/O-3 ve E84 üzerinden 2 saat 19 dakika
Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 2 saat 46 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 1 saat 45 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında değişiyor.
İstanbul Tekirdağ otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL TEKİRDAĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Tekirdağ’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Tekirdağ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 40 TL
Pamukkale: 41TL
İstanbul Seyehat: 39 TL
Keşan Birlik: 35 TL
İstanbul – Tekirdağ yol tarifi;
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