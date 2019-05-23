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"İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin"

Esenyurt'ta vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Soylu, 23 Haziran seçimleri için çağrı yaptı
"İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teravih namazı sonrası Esenyurt meydanında yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılan yolsuzluklar nedeniyle seçimin iptal edildiğini vurgulayarak, YSK'nin açıkladığı kararlarda şaibelerin nasıl yapıldığının net bir şekilde yer aldığını söyledi. 

Seçimlerin ardından bir mahalle baskısı oluşturulduğunu aktaran Soylu, "Bu mahalle baskıyla bizi hakkımızı arayamayacak bir hale getirmek istediler yıllardır yaptıkları gibi. Seçim birinden alınmış birine verilmiş değil, er meydanı herkes kendini ortaya koysun. Seçim sonucu ne olursa olsun başımızın üstüne olacaktır." diye konuştu.

"SİZ SAHTE GÜLÜMSEMELERE BAKMAYIN"

Soylu, İstanbul'un bir ideolojik ve siyasi çatışmanın merkezi haline getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun sonra dönüşü olmaz, bir meşruiyet tartışması başlatırlar. Başkalarının Türkiye'nin önünü kesmesine ve birilerinin tavsiyeleriyle burada siyaset inşa etmesine izin vermeyelim. Türkiye'yi kendi istikametindeki yolculuğuna hep birlikte devam ettirelim. İstanbul'a fitne oluşturmak değil, İstanbul'a hizmetkar olmak gerekir. Siz sahte gülümsemelere bakmayın, bunların arkasında neler olduğunu hep birlikte gördük."

"TÜRKİYE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDER"

Bakan Soylu, daha sonra Esenyurt'ta gençlerle biraraya geldiği toplantıda, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da alt yapısını güçlendirerek, kendisine saldıranlara dersler verdi. Türkiye, bir büyük siyaset ortaya koyuyor ve bu birilerini çıldırtıyor. Gençlerin, Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin ortaya koyduğu çıtayı ileri götürme sorumluluğu var. Önemli tarihe tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"İSTANBUL'U CHP ZİHNİYETİNE TESLİM ETMEYİN"

Kamplaştırmanın, kutuplaştırmanın ve rövanşizmin egemen olduğu bir siyaset anlayışının yeniden Türkiye'ye hakim kılınmaya çalışılacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"AK Parti bu anlayışı söktü attı, tekrar bunu Türkiye'ye getirmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. 23 Haziran için sıkı çalışalım. Gençler bu sizin işiniz, hep birlikte bir mücadeleyi ortaya koyup, ülkenin yürüyüşüne halel getirmeye çalışanlara da müsaade etmeyin. Gençler, İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin. Bu zihniyetin bugüne kadar Türkiye'ye faydası olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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