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'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor

Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki butik oteller ve müstakil konaklama alanları, büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla salgın sürecini dolu geçiriyor.
'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor

Yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle konaklamak için otellerden ziyade, butik otel, müstakil konaklama alanları ve tatil sitelerini tercih ediyor.

Her mevsim ayrı güzellik barındıran, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sapanca, pandemi sürecinde de yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

"Yerli turistler kısıtlama günlerini Sapanca'da geçirmeyi tercih ediyor"
Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Bölgenin en önemli turizm yerlerinden Sapanca'da büyük oteller açısından etkilenmenin üst düzeyde olduğunu aktaran Yılmazer, "Müstakil evlerimiz hala dolu. Hafta sonları dolu geçiyor. Konuklarımız, kısıtlamada cuma gününden gelip pazartesi günleri çıkış yapıyor. Sapanca'da yüzde 95 oranında doluluk oranımız var." şeklinde konuştu.

Yerli turistlerin kısıtlama günlerini Sapanca'da geçirmek istediğini dile getiren Yılmazer, "Hafta sonlarını Sapanca'da geçirmeyi tercih ediyorlar. Göle yasaklardan dolayı inemeseler de yeşilliğin ortasında günlerini geçiriyorlar. Çoğu konaklama siteleri, evleri yeşilliğin içerisinde, doğal güzelliği var. Hafta sonlarını böyle değerlendirmeyi tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yılmazer, hafta içi kalan misafirlerin ATV, at binme, gölde sandal gezintisi, fayton gezisi ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yapabildiğini sözlerine ekledi.

"Yılbaşı için yoğun talep var"
Butik otel işletme müdürü Gamze Gezgin de Sapanca bölgesine pandemi sebebiyle yoğun talep olduğunu söyledi.

Tesislerinde müstakil girişli villalar olduğu için rağbet gördüklerini anlatan Gezgin, "İstanbul, Ankara, Kocaeli ve diğer yakın illere kısa mesafede bulunduğu için doğası ve güzelliğiyle misafirlerimiz, aileleriyle vakit geçirmek üzere buradaki tesisleri tercih ediyor." dedi.

Gezgin, tesislere yıl başı için de yoğun talep olduğunu aktararak, "Villa tarzı konaklamalar, daha çok ailelerin tercihi. Bunun yanı sıra müstakil alanlarda rahatsızlık verilmemesi adına gürültü ses ve etkinlikleri yapılmıyor. Toplu organizasyonlar olmadığı için aileler kendi kendilerine vakit geçirebiliyor." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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