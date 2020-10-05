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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesinde bulunuyor.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,72 olarak ölçüldü.

En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 67,09 ile Darlık Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 4,53 ile Kazandere'de ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 24,85, Terkos'ta yüzde 37,42, Sazlıdere'de yüzde 9,77, Alibeyköy'de yüzde 21,22, Büyükçekmece'de yüzde 18,32, Ömerli'de yüzde 52,74, Elmalı'da yüzde 30,67 ve Pabuçdere'de yüzde 8,19 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Ekim baz alındığında 2011'de yüzde 59,74, 2012'de yüzde 55,95, 2013'te yüzde 49,25, 2014'te yüzde 22,34, 2015'te yüzde 66,49, 2016'da yüzde 44,32, 2017'de yüzde 55,69, 2018'de yüzde 55,05, 2019'da 47,80, 2020'de ise 35,72 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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