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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,19 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,19 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ekim ayı ile başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken barajlardaki su seviyesinin artması bekleniyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51,19 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 1,19 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21,84, Terkos'ta yüzde 56,53, Sazlıdere'de yüzde 24,94, Alibey'de yüzde 20,82, Büyükçekmece'de yüzde 46,46, Ömerli'de yüzde 80,38, Darlık'ta yüzde 51,13, Elmalı'da yüzde 61,79, Kazandere'de yüzde 7,4 ve Pabuçdere'de yüzde 3,07 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 444,68 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 498,22 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,22 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 633,98 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 3 milyon 24 bin metreküp oldu.

Şehirde, 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 17 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 93,23, 2007'de yüzde 46,67, 2008'de yüzde 41,36, 2009'da yüzde 96,21, 2010'da yüzde 93,50, 2011'de yüzde 96,16, 2012'de yüzde 91,90, 2013'te yüzde 89,99, 2014'te yüzde 29,80, 2015'te yüzde 94,14, 2016'da yüzde 81,24, 2017'de yüzde 84,68, 2018'de yüzde 87,87, 2019'da yüzde 89,86, 2020'de ise yüzde 68,51 olarak gerçekleşmişti.

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