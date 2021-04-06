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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75,88'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla yüzde 75,88'e yükseldi. Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı 389,77 milyon metreküp oldu.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75,88'e yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 56,72 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 75,88 olarak ölçülürken, su oranı 2020 ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 80,31, Terkos'ta yüzde 70,86, Sazlıdere'de yüzde 40,25, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 74,00, Ömerli'de yüzde 93,22, Darlık'ta yüzde 90,77, Elmalı'da yüzde 88,71, Kazandere'de yüzde 66,10 ve Pabuçdere'de yüzde 58,19 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 659,16 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 389,77 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 661 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 220,88 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 6 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,52, 2007'de yüzde 53,80, 2008'de yüzde 43,62, 2009'da yüzde 97,13, 2010'da yüzde 98,51, 2011'de yüzde 95,36, 2012'de yüzde 92,55, 2013'te yüzde 91,10, 2014'te yüzde 34,07, 2015'te yüzde 95,50, 2016'da yüzde 87,19, 2017'de yüzde 88,28, 2018'de yüzde 91,35, 2019'da yüzde 93,98, 2020'de ise yüzde 69,86 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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